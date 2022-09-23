



У Медведева нашли яхту за $100 млн

Журналисты нашли дорогую яхту зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источник.

Стоимость яхты плз названием "Вселенная" оценивается в

100 миллионов долларов.

Судно записано на офшорный счет на Каймановых островах. По словам источников, яхта принадлежит семье миллиардера Игоря Юсуфова, однако в пользовании она находится у семьи Медведева.

Уточняется, что у него там даже есть личный кабинет, спецсвязь и вертолетная площадка.

Уточняется, что "Вселенная" часто ходит с сопровождением кораблей ВМФ.