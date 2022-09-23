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У Медведева нашли яхту за $100 млн
23.09.2022 22:09 Алина Груднева

У Медведева нашли яхту за $100 млн

Журналисты нашли дорогую яхту зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

 
Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источник.
 
Стоимость яхты плз названием "Вселенная" оценивается в
100 миллионов долларов.
 
Судно записано на офшорный счет на Каймановых островах. По словам источников, яхта принадлежит семье миллиардера Игоря Юсуфова, однако в пользовании она находится у семьи Медведева.
 
Уточняется, что у него там даже есть личный кабинет, спецсвязь и вертолетная площадка.
 
Уточняется, что "Вселенная" часто ходит с сопровождением кораблей ВМФ.

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