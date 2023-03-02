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У El Al самая большая прибыль с 2015 года
02.03.2023 13:17 Алина Груднева

У El Al самая большая прибыль с 2015 года

Израильская авиакомпания El Al зафиксировала в четвертом квартале прошлого года самую большую выручку с 2015-го.

Об этом сообщает Globes.

В прошлом году выручка авиакомпании выросла на 132% по сравнению с 2021 годом. При этом, прибыль в четвертом квартале составила 560,7 млн долларов США, что на 112% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль в четвертом квартале 2022-го составила 46 млн долларов. El Al представила пятилетний целевой показатель выручки в размере 3,5 млрд долларов к 2028 году, что на 76% выше, чем в 2022 году.

 

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