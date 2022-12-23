Новости » Экономика
У берегов Норвегии нашли новое месторождение газа
23.12.2022 16:40 Евгения Маркова

У берегов Норвегии нашли новое месторождение газа

В Баренцевом море вблизи норвежских берегов найдено новое месторождение природного газа. Об этом 23 декабря сообщил Норвежский нефтяной директорат, который входит в структуру министерства нефти и энергетики страны.

Отмечается, что месторождение газа было обнаружено в южной части Баренцева моря, в 85 км от города Хаммерфест. В районе нефтяного месторождения Голиаф работали норвежские специалисты, которые пробурили скважину с целью доказать наличие нефти в толще породы. В результате проведенных работ они обнаружили 55-метровый столб газа.

По предварительным оценкам, размер обнаруженного месторождения составляет от 9 до 21 млн стандартных куб. м в извлекаемом нефтяном эквиваленте.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы