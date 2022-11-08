



У берегов Израиля обнаружены 13 миллиардов кубометров газа

Компания Energean объявила о новом коммерческом открытии природного газа в объеме 13 миллиардов кубометров у берегов Израиля в результате бурения разведочной скважины, получившей название Zeus-1. Компания также подтвердила наличие дополнительных 3,75 млрд кубометров в зоне Athena.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Эти открытия подтвердили подозрения компании в том, что так называемая область Olympus, расположенная между газовыми месторождениями Кариш и Танин, является объемной и рентабельной.



Отмечается, что компания рассчитывает обновить рынок по общим объемам ресурсов в районе Olympus с учетом увеличения объемов в зонах Zeus и Athena.



"После начала добычи на нашем месторождении Кариш на прошлой неделе я рад, что наша программа бурения, в рамках которой на данный момент успешно пробурены пять скважин из пяти, продолжает приносить пользу, обеспечивая надежность поставок и энергетическую конкуренцию в регионе", - заявил Матиос Ригас, CEO компании Energean.



