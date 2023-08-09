



Тысячи украинских беженцев остались без медстраховки в Израиле

Около 14 тысяч украинских беженцев, прибывших в Израиль с момента начала полномасштабного вторжения России, не имеют права на получение медуслуг.



По данным Ynet, их медицинская страховка истекла.



Это произошло на фоне того, что Министерство финансов не продлило финансирование.



"Некоторые больницы уже были проинформированы о том, что текущее лечение этих беженцев не будет финансироваться. Инсайдеры охарактеризовали эту ситуацию как "серьезный гуманитарный кризис", — сказано в сообщении.



Министерство благосостояния признало, что финансирование медстрахования не было возобновлено. Ведомство обратилось в канцелярию премьер-министра с призывом срочно принять меры.



"Мы призываем Министерство финансов и канцелярию главы правительства срочно решить этот вопрос", — сказано в заявлении.



Директор по абсорбции и алии в "Лобби Миллион" Яир Смолянов, комментируя ситуацию для The Jerusalem Post, возмутился решением Минфина.



"Это - беспрецедентная ситуация. Вместо того, чтобы прямо сказать беженцам, чтобы они уезжали, Минфин намекает, что им больше тут не рады. Медицинское обслуживание без страховки является непомерно дорогим. Ожидать, что беженцы пойдут на такие расходы, нереально. Завтра эти люди вновь почувствуют себя брошенными, учитывая ужасные обстоятельства, с которыми они столкнулись как жертвы продолжающейся войны в Украине. Похоже, что министр финансов отталкивает этих людей, даже если их Родина остается под обстрелами. Мы настоятельно призываем Министерство финансов и канцелярию премьер-министра пересмотреть это решение", - сказал он.