



Тысячи шекелей в год: у израильтян увеличится чистый доход



Рост индекса потребительских цен обычно является плохой новостью для граждан, но преодоление отметки в 5 процентов приносит и хорошие новости. Кредитные баллы увеличатся, и это отразится на чистом доходе израильтян.



Раздел 120b(a) Постановления о подоходном налоге, озаглавленный "Увязка", гласит, что 1 января каждого налогового года предельные суммы доходов, суммы кредитных пунктов, социальных пособий и признанных сумм взносов будут корректироваться в соответствии с темпами роста индекса в предыдущем налоговом году. Переход индекса потребительских цен через 5-процентный порог влечет за собой немедленное обновление налогового постановления.





На практике это означает, что в этом году мы заплатим меньше подоходного налога, а наш чистый доход увеличится. Для средних семей в Израиле экономия может составить от 700 до 5000 шекелей в год. Так, если в предыдущем налоговом году (2022) человек, зарабатывающий 10 000 шекелей в месяц, заплатил 8 230 шекелей подоходного налога, то в этом году (2023) он заплатит налог в размере 7 390 шекелей с той же зарплаты, то есть разница составит 840 шекелей нетто.



Налоговые ставки разделены на несколько уровней, первая ставка в размере 10% применялась в прошлом году к ежемесячной зарплате в размере 6 450 шекелей, теперь первая налоговая ставка будет применяться к зарплате в размере 6 790 шекелей. То же самое относится и к другим налоговым скобкам - 14, 20, 31, 35 и 50 процентов. Во всех классах чистая месячная зарплата работника увеличится, и все благодаря росту индекса потребительских цен.



Следует помнить, что все расчеты относятся к человеку с минимальным количеством кредитных баллов. После повышения индекса кредитные пункты также увеличиваются, а для людей, у которых больше кредитных пунктов из-за детей, жилья или по любой другой причине, чистая сумма дохода может увеличиться еще больше.