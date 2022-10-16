



Тысячи человек в Париже протестуют против высоких цен

В Париже проходит многотысячный митинг против роста цен, организованный партией Жан-Люка Меланшона, "зелеными" и социалистами.



Участники демонстрации требуют повышения зарплат и социальных выплат, а также стабильных цен на электроэнергию и внедрение налога на сверхприбыль, сообщает Le Figaro.



Кроме этого, протестующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие.



Организаторы митинга утверждают, что на улицы Парижа вышли 140 тысяч человек. Полиция, однако, насчитала всего 30 000.



Кроме этого, во время демонстрации произошли стычки с полицией. Небольшие группы протестующих бросали в полицейских петарды, те ответили слезоточивым газом.



