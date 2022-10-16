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Тысячи человек в Париже протестуют против высоких цен
16.10.2022 21:12 Ольга Белозерова

Тысячи человек в Париже протестуют против высоких цен

В Париже проходит многотысячный митинг против роста цен, организованный партией Жан-Люка Меланшона, "зелеными" и социалистами.

Участники демонстрации требуют повышения зарплат и социальных выплат, а также стабильных цен на электроэнергию и внедрение налога на сверхприбыль, сообщает Le Figaro.

Кроме этого, протестующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие. 

Организаторы митинга утверждают, что на улицы Парижа вышли 140 тысяч человек. Полиция, однако, насчитала всего 30 000.

Кроме этого, во время демонстрации произошли стычки с полицией. Небольшие группы протестующих бросали в полицейских петарды, те ответили слезоточивым газом. 

 

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