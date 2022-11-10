



Twitter уволил почти всех сотрудников в единственном офисе в Африке

Twitter уволил почти всех своих сотрудников в Гане, где располагался их единственный офис в Африке.



Компания "реорганизует свою деятельность в связи с необходимостью сократить расходы", говорится в электронном письме Twitter, с которым ознакомилась BBC.



Увольнения были частью глобального сокращения персонала, введенного новым владельцем Илоном Маском.



Сотрудникам Ганы были отправлены сообщения об окончании их контрактов в их личные аккаунты после того, как им было отказано в доступе к рабочей электронной почте.



По данным BBC, в ганском офисе Twitter работало чуть менее 20 человек, которые занимали различные должности.