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Twitter уволил почти всех сотрудников в единственном офисе в Африке
10.11.2022 03:35 Ольга Белозерова

Twitter уволил почти всех сотрудников в единственном офисе в Африке

Twitter уволил почти всех своих сотрудников в Гане, где располагался их единственный офис в Африке.

Компания "реорганизует свою деятельность в связи с необходимостью сократить расходы", говорится в электронном письме Twitter, с которым ознакомилась BBC.

Увольнения были частью глобального сокращения персонала, введенного новым владельцем Илоном Маском.

Сотрудникам Ганы были отправлены сообщения об окончании их контрактов в их личные аккаунты после того, как им было отказано в доступе к рабочей электронной почте.

По данным BBC, в ганском офисе Twitter работало чуть менее 20 человек, которые занимали различные должности.

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