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Twitter сокращает штат, ответственный за модерацию контента
08.01.2023 20:30 Ольга Белозерова

Twitter сокращает штат, ответственный за модерацию контента

Компания Twitter провела более глубокие сокращения, которые коснулись команды занимающейся глобальной модерацией контента. Также сокращения коснулись команды, которая связана с отслеживанием разжигания ненависти и преследований.

Об этом сообщает газета Bloomberg.

"По меньшей мере еще десяток сокращений 6 января коснулись работников в офисах компании в Дублине и Сингапуре", - заявили источники.

По словам собеседников издания,  среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу, и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов.

Также под сокращение попали сотрудники команд, которые занимались политикой социальной сети по дезинформации и по государственным СМИ.

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