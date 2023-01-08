



Twitter сокращает штат, ответственный за модерацию контента

Компания Twitter провела более глубокие сокращения, которые коснулись команды занимающейся глобальной модерацией контента. Также сокращения коснулись команды, которая связана с отслеживанием разжигания ненависти и преследований.



Об этом сообщает газета Bloomberg.



"По меньшей мере еще десяток сокращений 6 января коснулись работников в офисах компании в Дублине и Сингапуре", - заявили источники.



По словам собеседников издания, среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу, и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов.



Также под сокращение попали сотрудники команд, которые занимались политикой социальной сети по дезинформации и по государственным СМИ.