



Twitter продолжает сокращать персонал

Компания Twitter продолжает сокращение персонала, отвечающего за глобальную модерацию контента.



Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, под сокращение также попали сотрудники в подразделении, занимающемся контентом, который связан с разжиганием ненависти и домогательствами.



По словам источников, знакомых с ситуацией, в пятницу, 6 января, под увольнением оказались сотрудники офисов компании в Дублине и Сингапуре.



В компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, пока что не ответили на запрос Reuters о предоставления комментария по этому поводу.