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Twitter продолжает сокращать персонал
08.01.2023 06:44 Алина Груднева

Twitter продолжает сокращать персонал

Компания Twitter продолжает сокращение персонала, отвечающего за глобальную модерацию контента.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, под сокращение также попали сотрудники в подразделении, занимающемся контентом, который связан с разжиганием ненависти и домогательствами.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в пятницу, 6 января, под увольнением оказались сотрудники офисов компании в Дублине и Сингапуре. 

В компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, пока что не ответили на запрос Reuters о предоставления комментария по этому поводу.

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