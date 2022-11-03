



Верификация в твиттер теряет смысл после введения оплаты

“Оператор горячей линии для жалоб” в Твиттере Илон Маск предлагает нововведение – ежемесячный платеж в размере 8 долларов, чтобы пользователи могли верифицировать свои аккаунты с помощью Blue Ticks. Причины этого ясны – компании нужно зарабатывать деньги, а также бороться с большим количеством анонимных пользователей, которые разжигают агрессию и ненависть на платформе. Но решение заставить пользователей платить за подтвержденный статус может вызвать больше проблем, чем ожидает Маск.



Blue Tick стал для пользователей способом убедиться, что аккаунт, публикующий твиты, является подлинным и соответствуют редакционным стандартам, чтобы избежать шквала фейковых новостей или анонимных оскорблений.



Предложение Маска взимать 8 долларов в месяц за сохранение значка будет иметь неприятные последствия по нескольким причинам.



Во- первых, выходит так, что годы заслуживающих доверия отчетов и анализа теперь будут зависеть от оплаты для сохранения этой достоверности.



Во-вторых, плата в размере 8 долларов США за добавление Blue Tick мало что сделает для предотвращения случаев, когда некто намеревается выдать себя за кого-то иного.



Если процесс верификации открыт для всех, у кого есть кошелек, то сам бейдж потеряет всякий смысл и валидность каждого аккаунта может быть поставлена ​​под сомнение.