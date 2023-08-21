



Twitter будет использовать израильское ПО для идентификации пользователей

Проверка Twitter Blue на X (ранее Twitter) теперь потребует от пользователя предоставить платформе селфи вместе с фотографией удостоверения личности. Новый процесс проверки станет возможным с помощью израильского программного обеспечения AU10TIX. Об этом пишет журнал PC Magazine.



X заявил, что информация будет собираться “в целях безопасности, включая предотвращение выдачи себя за другое лицо”.



Этот шаг был предпринят после серии инцидентов, когда мошенники использовали относительную простоту приобретения “голубой птички” для повышения эффективности своих атак. Сочетая голубую галочку с именем, похожим на имя известного человека или компании, мошенники использовали проверку для фишинга.



AU10TIX специализируется на безопасности аэропортов и может обеспечить “проверку даже без частичного участия человека в течение 8 секунд”.

