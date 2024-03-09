Туск дал обещание относительно польской границы
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал фермерам, что не закроет границу товаров, поступающих из-за пределов ЕС.
Об этом сообщает издание PAP.
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"Он сказал, что не будет закрывать границу. Он лучше выведет избыток зерна с польского рынка. Это было бы определенным решением проблемы, потому что дало бы фермерам возможность опорожнить свои склады и собирать новый урожай", - отметил один из лидеров протестов Анджей Собоцинский.
Уточняется, что встреча фермеров с членами правительства была безрезультатной. Никакого соглашения не достигнуто.