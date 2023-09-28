



Туризм восстанавливается: зафиксирован рост доходов отелей Израиля

В первом полугодии 2023 года выручка израильских отелей в годовом исчислении возросла на 25%.



По данным центрального статистического бюро, она составила 6 миллиардов шекелей.



К сравнению, за аналогичный период 2019 года она составляла 5,9 млрд, а 2022-го - 5,5. Согласно отчету, 59% доходов поступило от израильтян. В 2019 году выручка от граждан Израиля составила 53%, в 2022-м - 75%.



В отелях работало 42 тысячи человек по сравнению с 41 тысячей в 2019 году. Уточняется, что путешественников в первом полугодии обслуживали 449 отелей с 58 тысячами номеров. Заполненность составила 63%.