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Туризм восстанавливается: зафиксирован рост доходов отелей Израиля
28.09.2023 16:00 Алина Груднева

Туризм восстанавливается: зафиксирован рост доходов отелей Израиля

В первом полугодии 2023 года выручка израильских отелей в годовом исчислении возросла на 25%.

По данным центрального статистического бюро, она составила 6 миллиардов шекелей.

К сравнению, за аналогичный период 2019 года она составляла 5,9 млрд, а 2022-го - 5,5. Согласно отчету, 59% доходов поступило от израильтян. В 2019 году выручка от граждан Израиля составила 53%, в 2022-м - 75%.

В отелях работало 42 тысячи человек по сравнению с 41 тысячей в 2019 году. Уточняется, что путешественников в первом полугодии обслуживали 449 отелей с 58 тысячами номеров. Заполненность составила 63%.

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