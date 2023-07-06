



Туризм в Израиле все еще ниже, чем до пандемии Covid

Израильский туризм в первой половине 2023 года был на 13% ниже уровня, существовавшего до ковида в 2019 году, согласно последним данным Центрального статистического бюро. За первые шесть месяцев 2023 года в Израиль въехало 2,11 млн иностранных туристов, по сравнению с 1,04 млн посетителей в первой половине 2022 года, когда ковидные ограничения еще действовали, и рекордными 2,42 млн посетителей в 2019 году, до пандемии, пишет Globes.



В июне 2023 года в Израиль въехало 355 200 иностранных гостей, в том числе 322 900 туристов, остановившихся хотя бы на одну ночь, против 252 300 иностранных посетителей в июне 2022 года и 384 000 в июне 2019 года.



Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2022 году Израиль зарегистрировал 2,9 миллиона въездов в страну, из которых 2,7 миллиона были туристами, которые останавливались как минимум на одну ночь. Ограничения на въезд иностранных туристов в Израиль были полностью сняты только в мае 2022 года, и в результате туристам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти рекордные 4,9 миллиона въездов в Израиль в 2019 году до пандемии, включая рекордные 4,5 миллиона туристов, остановившихся на одну ночь.



В то же время количество израильтян, выезжающих за границу, превышает уровень до пандемии. По данным Центрального статистического бюро, за первые шесть месяцев 2023 года израильтяне совершили 4,5 млн поездок за границу. В июне 2023 года израильтяне совершили 979 400 поездок за границу.



