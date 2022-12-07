



Больше двух миллионов туристов посетили Израиль

Данные Министерства туризма в прошлом месяце показали, что за первые 10 месяцев года в Израиль прибыло около 2 078 000 туристов. Ведомство заявило, что, если поток путешественников сохранится в таком же объеме в ноябре и декабре, к концу года их количество достигнет от 2,4 до 2,6 миллиона.



Эти цифры далеки от цифр 2019 года, когда Израиль принял около 4,5 миллионов туристов, что является самым сильным годом за всю историю наблюдений, но цифры показывают многообещающие признаки восстановления въездного туризма, заявило министерство.



Израиль вновь открыл небо только в марте, сняв большинство ограничений на поездки, связанных с COVID. С этого лета прибывающие иностранные граждане, должны иметь полисы медицинского страхования, покрывающие лечение COVID-19.



Данные гостиничной индустрии также указывают на признаки восстановления. По данным Центрального статистического бюро, в период с января по октябрь этого года было зарегистрировано 19,3 млн остановок в отелях по сравнению с 21,8 млн за тот же период 2019 года.



В целом заполняемость отелей в этом году оценивается в 61% по сравнению с 70% за первые девять месяцев 2019 года. При этом большее число израильтян, отдыхающих в стране, останется характерной чертой туристического рынка, даже несмотря на то, что количество иностранных туристов продолжает расти.



С декабря 2021 года Министерство туризма Израиля стремится стимулировать рост количества отелей и гостиничных номеров, предлагая гранты для инвестиций в новые отели и существенное расширение существующих отелей. Министерство также хочет поощрять иностранные инвестиции в этот сектор, чтобы еще больше разнообразить спектр гостиничных услуг для посетителей.



Двенадцать новых отелей должны открыться в 2023 году, добавившись к 27 новым отелям, которые должны начать принимать гостей в ближайшие месяцы. В общей сложности 51 отель находится в стадии планирования, так как Израиль надеется увеличить поток туристов до 10 миллионов посетителей к 2030 году.

