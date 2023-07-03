



Туризм в Израиле растет, но высокие цены помешают повторным посещениям

После окончания пандемии туризм в Израиль начал восстанавливаться, и отраслевые эксперты считают, что следующий, 2024 год может стать рекордным годом для туризма. Однако многие из них обеспокоены тем, что общие высокие цены, откровенное завышение стоимости и отсутствие долгосрочной стратегии могут превратить Израиль в разовую поездку для большинства туристов.



“Мы все знаем, что цены выросли, но, на мой взгляд, отсутствие контроля над этими ценами кажется граничащим с непристойностью”, – считает Марк Фельдман, директор Diesenhaus Group.



Фельдман описал несколько неприятных инцидентов, с которыми столкнулись его клиенты:

водители такси, взимающие в три раза больше обычной цены или заявляющие, что их счетчики сломаны;

сайт, удваивающий плату за вход;

отель, предлагающий крошечный номер по цене 375 долларов за ночь;

другой отель берет более 700 долларов за ночь за стандартный номер из-за его удачного расположения;

ресторан с хумусом, берущий 300 долларов за основной обед на четверых, который обычно стоит значительно дешевле.

“Люди платят эти возмутительные цены”, – сказал он. “Это не остановит туризм, но помешает повторному туризму”.



Фельдман назвал это “близоруким взглядом” и призвал правительственных чиновников решить проблему взвинчивания цен, ввести таксометры, разработать долгосрочный план поощрения повторных посетителей и работать, “чтобы дать туристам положительный опыт”.



“Высокие цены будут иметь волновой эффект в будущем”, – предупреждает он. “Вся наша концепция устойчивого туризма заключается в том, чтобы заставить вас вернуться”.



Туры в Израиль на 25-30% дороже, чем в 2018 году, отметил Ури Стейнберг, бывший комиссар по туризму в Северной Америке.



“Но они [туристы] все равно приезжают. Они смиряются с этим и платят столько, сколько нужно, хотя цены резко выросли”, – сказал он. “Сейчас кажется, что 2024 год побьет все рекорды”.



В этом году, по состоянию на май, в Израиль прибыло 1,65 миллиона туристов, и ожидается, что в 2023 год уровень туризма

2019 года. Однако многие отели уже полностью забронированы на 2024 год.



Министр туризма Хаим Кац в этом месяце объявил о плане частично снизить спрос на отели за счет строительства временных жилых комплексов, таких как кемпинги и караваны для “глэмпинга”, на следующий год.



“Меры, которое мы предпринимаем, призваны обеспечить качественный отдых в пик сезона без больших затрат”, – сказал он.



Фельдман считает, что кемпинг больше привлекает местных туристов, чем иностранцев.



“Я приветствую их изобретательность в том, что они начали строить кемпинги и глэмпинги. Это заполнит существенную туристическую нишу”, – сказал он. “Но это не долгосрочная программа”.



Министерство туризма ищет способы сократить бюрократию и предлагает гранты для поощрения строительства новых гостиничных номеров.



Однако, по словам Стейнберга, это происходит “слишком медленно”.



“В 2024 году желающих приехать много, а мест уже нет”, – говорит Стейнберг. “Прямо сейчас люди отказываются от бизнеса, потому что существует такой высокий спрос. Нам нужно больше отелей, и нам нужны разнообразные отели, двухзвездочные, трехзвездочные”.



Стейнберг считает, что министерство туризма должно также инвестировать в другую инфраструктуру, которая сделает страну более привлекательной для туристов.



“Люди влюблены в пустыню Негев, и все же, если вы турист и хотите познакомиться с Негевом, где находятся указатели? Как бы вы нашли дорогу?” – спрашивает он. “У нас есть отличный продукт, но он далек от того, чтобы стать чем-то, что люди могут использовать”.



Фельдман описывает нынешний туристический бум как “тефлоновый туризм”, который, вероятно, возник из-за желания путешествовать после пандемии и, по крайней мере, на данный момент, невосприимчив к терроризму и войне. Однако это не будет длиться вечно, и поэтому нужен план.



“Я не знаю, является ли целью Каца достичь 10 миллионов посетителей в 2024 году. Если да, то как?” – недоумевает он. “Что мы делаем к 100-летию Израиля в 2048 году? Ожидаем ли мы 15 миллионов? Рано или поздно что-то вызовет сбой в туризме, и тогда как вы уменьшите масштабы цен, которые держатся на уровне Нью-Йорка или Лондона?”

будет немного ниже уровня