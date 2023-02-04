



Турецкий экспорт "подпитывает" военные действия России в Украине - WSJ

В прошлом году турецкие компании экспортировали технику, которая необходима для вооруженных сил РФ, на десятки миллионов долларов. Это демонстрирует, как Россия может наращивать техническую силу, несмотря на международные санкции, пишет WSJ.



Данные показывают, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму не менее 18,5 млн долларов, включая изделия из пластика, резины и транспортные средства. Экспорт осуществлялся по меньшей мере 10 российским компаниям, которые находятся под санкциями США за их роль в нападении РФ на Украину.



Турецкие фирмы экспортировали в РФ товаров американского производства на сумму не менее 15 миллионов долларов, чем нарушили экспортный контроль США, который призван лишить РФ жизненно важного военного оборудования.



В прошлом году США и более 30 других стран ввели санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, пытаясь лишить Москву средств, оружия и технологий, необходимых для ведения войны.



Сейчас США оказывают давление на третьи страны, например такие как Турция, чтобы те не забывали о ключевых аспектах санкций. В конце прошлого года США предупредили Турцию о том, что турецкие граждане могут быть оштрафованы и приговорены к тюремному заключению за обслуживание самолетов американского производства, совершающих перелеты в Россию и из России, что также нарушает экспортный контроль.



В результате, Турция была вынуждена закрыть свои аэропорты для российских рейсов на американских Boeing.