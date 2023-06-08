



Турецкая лира упала до рекордного уровня после возвращения политики Эрдогана

Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня с момента третьей инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. А с начала года валюта упала примерно на 20%. Об этом пишет Associated Press.



По словам аналитиков, правительство Эрдогана поддержало лиру накануне президентских и парламентских выборов в мае, используя резервы иностранной валюты, чтобы держать обменный курс под контролем. В октябре 2022 года инфляция в Турции достигала 85%, а в мае 2023 года снизилась до 39,59%.

Однако нынешнее ослабление лиры свидетельствует о том, что правительство ослабляет свой контроль над валютой и возвращается к более “традиционному” курсу в экономике.



Ранее Эрдоган отстаивал неортодоксальную экономическую политику, основанную на сверхнизких процентных ставках, расходы по которой накопились в форме истощения резервов иностранной валюты, инфляции и оттока иностранного капитала. Инвесторы пока, как пишет Bloomberg, не спешат возвращать свои ресурсы в страну.



Перед выборами Эрдоган повысил до 130% таможенную пошлину на импорт зерновых — для стабилизации цен на продукты, поддержки сельского хозяйства и замедления годовой инфляции. Раньше пошлина была нулевая.