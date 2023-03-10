



Турция заблокировала транзит санкционных товаров, которые поставляют в Россию

Таможенная система Турции блокирует оформление транзита в Россию грузов с товарами, попавшими под санкции, заявили радиостанции “Коммерсант FM” участники российского логистического рынка. По их словам, проблемы возникли с транзитом санкционных товаров, которые доставляют в Россию по схеме параллельного импорта.



“Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию”, – рассказал гендиректор компании “Оптималог” Георгий Властопуло.



Коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова отметила, что участники рынка не ждут от властей Турции официальных приказов или постановлений по этому вопросу, поскольку таким образом турецкая сторона признала бы, что имеет отношение к поставкам санкционной продукции в Россию.



“Агентство” пишет, что Турция закрыла транзит грузов в Россию из Евросоюза. В комментарии изданию Савенкова рассказала, что техническая возможность оформить транзит в РФ закрылась 8 и 9 марта. По ее словам, по состоянию на четверг запрет коснулся примерно 10 тысяч наименований товаров, попавших под санкции ЕС, введенные за последний год.



“Мы ждем уточнений, касается ли ситуация только санкционных товаров, которые вошли в 10 пакетов санкций Евросоюза, или речь идет вообще обо всех группах товаров, которые идут на Россию”, – добавила представитель Transasia Logistics.



Компания “Оптималог" утверждает, что запрет распространяется на авиа- и автоперевозки транзитных грузов вне зависимости от кода. При этом ограничение не затрагивает импорт из Турции грузов турецкого происхождения.



“Сейчас под ударом могут оказаться грузы на общую стоимость более трех миллиардов долларов в годовом выражении – это как раз рост турецкого импорта в 2022 году, обусловленный, прежде всего, транзитными поставками”, – говорится в сообщении компании.



Собеседники «Коммерсант FM» связывают остановку транзита санкционных грузов с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена в феврале. Ранее Вашингтон неоднократно предупреждал Анкару о последствиях за помощь России и Беларуси в обходе западных санкций, введенных против этих стран после российского вторжения в Украину.



Турция к этим ограничениям не присоединилась. По данным СМИ и аналитиков, Россия продолжает закупать электронику, запчасти и другие товары, необходимые для вооруженных сил, в обход санкций в том числе через турецкие компании. С января по сентябрь 2022 года товарооборот России и Турции увеличился в два раза и достиг 45 миллиардов долларов.