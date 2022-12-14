Новости » Экономика
Турция открыла новое нефтяное месторождение стоимостью 12 миллиардов долларов
14.12.2022 14:48 Наталья Богинская

Турция открыла новое нефтяное месторождение стоимостью 12 миллиардов долларов

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.
 
По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 миллионов баррелей.

Глава государства сообщил, что стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.

“Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году”, – отметил турецкий лидер

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы