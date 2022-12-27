



Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Фатих в месторождении “Чайджума-1” на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 миллиардов кубометров, сообщает Anadolu Agency.



"Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров", – отметил президент.



По словам Эрдогана, ежедневная добыча нефти в Турции на сегодня достигла 80 тысяч баррелей. Он заявил, что Турция стремится увеличить эту цифру до 100 тысяч баррелей в следующем году.



Президент отметил, что конечной целью Анкары является "провозгласить энергетическую независимость, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа".



Напомним, в этом месяце Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны.