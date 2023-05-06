



Турция не избежит девальвации лиры и инфляции после выборов

Лира потеряла 60% стоимости за 2 года. Деньги утекают из страны – 5 лет назад иностранные инвесторы владели 64% акций Турции и 25% государственных облигации. Сейчас только 29% и 1%.



Рекордный дефицит текущего бюджета составляет $10 миллиардов.



В 2022 году произошла стремительная инфляция 86% в 2022, в этом году ее уровень составляет более 40%.



Сейчас инфляцию перед выборами сдерживают нереальным поддержанием курса Центральным банком. Он продает около $1 миллиарда в день, большинство из них взяты в долг.



Аналитики оценивают золотовалютные резервы страны как отрицательные на уровне - $70 миллиардов. По их мнению после выборов дальнейшая девальвация лиры и инфляция будут неизбежны.