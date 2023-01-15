



Турция может отказаться от системы "все включено"



Турецким отельерам предложили отказаться от системы “все включено” и перейти на полупансион, чтобы увеличить прибыльность. Эту позицию турецкой туристической газете Turkiye Turizm высказал Эрол Гюльдал, туроператор из Сиде.



Эксперт напомнил, что система полупансионов работала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Она является более эффективной и менее затратной, чем all inclusive, поскольку позволяет кормить каждого туриста индивидуально, предоставляя ему четко дозированное количество пищи.

“Только таким образом туристический сектор сможет привлечь больше богатых туристов”, – сказал Гюльдал.



Кроме того, по мнению экспертов, владельцы отелей и отелей, которые работают по системе “все включено”, посылают сигналы о том, что зарабатывают значительно меньше денег, чем раньше.



По словам эксперта, если в стране вскоре будет внедрена система полупансионов, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных туристических городах улучшится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.