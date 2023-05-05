



TSMC построит первый немецкий завод по производству чипов стоимостью до 10 млрд

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ведет переговоры с партнерами о выделении 10 млрд евро ($11 млрд) на строительство завода по производству микросхем в немецкой Саксонии, пишет Bloomberg.



Планируемое предприятие между TSMC, NXP Semiconductors NV, Robert Bosch GmbH и Infineon Technologies AG будет включать государственные субсидии и будет иметь бюджет не менее 7 млрд евро, а общий объем инвестиций, вероятно, приблизится к 10 млрд евро.



Председатель совета директоров TSMC Марк Лю сообщил акционерам в 2021 году, что чипмейкер приступил к оценке возможности создания производства в Германии, крупнейшей экономике Европы. Предполагаемый европейский завод будет специализироваться на производстве чипов для автомобильного сектора.



Подобные проекты в Германии на 40% финансируются за счет субсидий, поскольку Европейский союз пытается удвоить свою долю в мировом производстве полупроводников к 2030 году. В апреле ЕС принял закон о чипах стоимостью 43 млрд евро, чтобы увеличить производство на внутреннем рынке после сбоев в цепочке поставок во время пандемии Ковид-19 и в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.