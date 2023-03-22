



TripleW привлек $16,5 млн для преобразования инфраструктуры промышленных отходов

Стартап TripleW, специализирующийся на климатических технологиях, привлек 16,5 миллионов долларов в рамках серии B для своего нового подхода к переработке пищевых отходов . Раунд возглавил венчурный капитал Firstime с участием Израильского нефтегазового фонда, LG Technology Ventures, венчурного капитала Millennium Food-Tech, Consensus Business Group, Эдди Шалева, Джона Зискинда и Таля Шапира.



Пищевые отходы являются основной темой в индустрии климатических технологий . Согласно отчету Leket Israel о пищевых отходах и спасении, в 2021 году 2,6 миллиона тонн пищевых отходов оказались в мусоре: 37% национального производства продуктов питания на сумму около 21,3 миллиарда шекелей.

Израильская компания разработала технологию, превращающую обычные пищевые отходы в молочную кислоту и полимолочную кислоту PLA, которые затем используются для производства биопластика. В последние годы наблюдается рост использования пластиковых полимеров PLA, поскольку для их производства требуется как минимум на 60% меньше энергии, они производят почти на 70% меньше парниковых газов, чем их предшественники, и их можно компостировать в промышленных условиях.



TripleW намерена использовать свое последнее финансирование для расширения своих инженерных и научно-исследовательских групп для разработки полномасштабных проектов и предоставления своих технологий для сокращения пластиковых отходов и пищевых отходов.