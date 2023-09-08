



Три крупных китайских автопроизводителя посетили Израиль на прошлой неделе





Председатель и генеральный директор китайской автомобильной и электронной группы BYD Ван Чуанфу посетил Израиль на прошлой неделе. Об этом сообщает Globes.



Известно, что он находился в Израиле с тайным визитом в качестве гостя компании Shlomo Motors, которая импортирует автомобили BYD. Ожидается, что BYD существенно расширит свое присутствие в Израиле в 2024 году и вскоре выпустит седан, который составит конкуренцию Tesla 3, а также ее автомобилям премиум-класса Denza.



Также в Израиле недавно побывал Хуан Хуншэн, основатель и председатель промышленного конгломерата Skyworth Group, производящего электромобили и автобусы под брендом Skywell. Бизнесмен встретился с министром экономики и промышленности Ниром Баркатом, министром энергетики и инфраструктуры Исраэлем Кацем и генеральным директором Mobileye Амноном Шашуа. Skywell рассматривает возможность создания центра разработки автомобильных технологий в Израиле, а также инвестиций в предприятия возобновляемой энергетики здесь.



Еще одним высокопоставленным китайским бизнесменом, посетившим Израиль в начале недели, был Чжан Сянги, председатель компании Sokon Group, производящей автомобили Seres и DFSK. Сянги также занимает руководящую должность в правительстве Китая, а Сокон поддерживает стратегическое сотрудничество с государственным производителем автомобилей Dongfeng Motor Corporation.