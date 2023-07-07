



Три израильские компании вошли в список лучших в мире высоких технологий

Три израильские компании – UBQ Materials (пластиковая альтернатива, сделанная из бытового мусора), Fabric (автоматизированные городские микроцентры реализации) и Believer (выращенное мясо) – фигурируют в первом рейтинге XB100 ста лучших частных высокотехнологичных компаний, опубликованном XPRIZE и Bessemer Venture Partners.



Штаб-квартиры UBQ и Fabric находятся в Тель-Авиве, а Believer – в Реховоте.



Согласно данным XPRIZE, “XB100 был запущен, чтобы отметить предпринимателей, которые коммерциализируют научные исследования в области высоких технологий, и обратить внимание на то, как они влияют на наше общество в девяти категориях”.



“Процесс оценки XB100 включал ранжирование компаний по четырем факторам: влияние на человечество, оценка, научная сложность и коммерческая привлекательность”, – подчеркивает XPRIZE.



Тесс Хэтч из Bessemer Venture Partners говорит: “Компании из списка XB100 представляют собой наиболее ценные и влиятельные частные компании в секторе глубоких технологий. Победители XB100 бросают вызов воображению и изменят человеческий опыт”.



“Включение UBQ в этот рейтинг показывает, как инновации и технологии могут выйти за рамки программного обеспечения и норм нашего физического мира”, — прокомментировал Джек Бигио, соучредитель и со-генеральный директор UBQ Materials.



По его словам, “UBQ представляет устойчивую альтернативу пластику на масляной основе, уменьшая углеродный след тысяч продуктов в различных отраслях, включая строительство, логистику и цепочку поставок, потребительские товары и даже автомобилестроение”.



Запатентованный компанией термопластик, изготовленный из мусора, который был бы выброшен на свалку или сожжен, был принят такими брендами, как Mercedes-Benz, PepsiCo и McDonald’s . В этом году UBQ откроет новое предприятие в Нидерландах для производства 80 000 тонн UBQ в год из 104 600 метрических тонн отходов.



Компания Fabric сообщает, что бренды, использующие ее роботизированные городские микроцентры выполнения заказов, добились сокращения затрат на рабочую силу более чем на 62%, увеличения плотности хранения более чем на 71%, более чем на 99-процентной точности инвентаризации и трехкратного увеличения пропускной способности по сравнению с ручным выполнением.



Believer строит свою первую в США мясную фабрику коммерческого масштаба в Уилсоне, Северная Каролина, которая станет крупнейшим предприятием такого рода в мире, способным производить 9 миллионов килограмм искусственно выращенного мяса в год.