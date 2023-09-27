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Тревожный доклад о росте экономики Израиля
27.09.2023 12:22 Алина Груднева

Тревожный доклад о росте экономики Израиля

В августе экономика Израиля выросла всего на скромные 0,1%.

По данным газеты The Jerusalem Post, о тревожной статистике свидетельствует новый отчет.

В июле был аналогичный показатель. Такой скромный рост израильской экономики поясняется глобальным экономический кризисом и правовой реформой.

Согласно отчету, глобальный экономический спад влияет на бизнес-сектор Израиля, вызывая общее снижение экономической активности. То есть, израильские предприятия испытывают снижение спроса на свои товары и услуги не только внутри страны, но и на международных рынках.

Еще одним критическим фактором является правовая реформа, из-за которой в Израиле не утихают протесты. Этот процесс внес неопределенность в деловую среду.

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