



Тревожный доклад о росте экономики Израиля

В августе экономика Израиля выросла всего на скромные 0,1%.



По данным газеты The Jerusalem Post, о тревожной статистике свидетельствует новый отчет.



В июле был аналогичный показатель. Такой скромный рост израильской экономики поясняется глобальным экономический кризисом и правовой реформой.



Согласно отчету, глобальный экономический спад влияет на бизнес-сектор Израиля, вызывая общее снижение экономической активности. То есть, израильские предприятия испытывают снижение спроса на свои товары и услуги не только внутри страны, но и на международных рынках.



Еще одним критическим фактором является правовая реформа, из-за которой в Израиле не утихают протесты. Этот процесс внес неопределенность в деловую среду.