



Треугольник Израиль-ОАЭ-Индия обладает огромным торговым потенциалом

Экономический рост Индии привел к росту ее торгового оборота с Израилем, и в настоящее время страна является седьмым по величине экспортным направлением Израиля, не считая экспорта оружия. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров оружия, а Израиль уступает только России по продажам ей оружия.



В последнее десятилетие цифры показывают неуклонный рост объема гражданской торговли, достигнув 4,7 млрд долларов в 2019 году и подскочив до 6,6 млрд долларов в 2021 году. Эта тенденция сохранилась и в 2022 году, когда товарооборот достиг 3,7 млрд долларов в первой половине этого года. Крупнейшим предметом торговли между двумя странами являются алмазы и драгоценные камни.



Израиль является глобальным инновационным центром с новаторскими технологиями и представляет большой интерес для индийцев. Примером может служить сделка, подписанная в прошлом году израильской компанией Eccopia Scientific , занимающейся автоматизированными решениями для очистки солнечных панелей , в соответствии с которой производство роботов компании было перенесено в Индию, и они были проданы британской компании, работающей в ОАЭ.



"Это трехстороннее сотрудничество является показателем как огромного потенциала соглашений Авраама, которые создают союзы с дополнительными сторонами, так и использования преимущества каждой страны в этом треугольнике", — говорит Рон Малка, генеральный директор Министерства экономики и промышленности, бывший посол Израиля в Индии.



Израиль приносит ноу-хау и технологии, индийцы привозят производственную линию и рабочую силу, а ОАЭ обеспечивают рынок. На встрече Израильско-индийской торговой палаты, состоявшейся в Дубае в прошлом году, было подсчитано, что стоимость трехсторонней торговли между ОАЭ, Израилем и Индией к концу десятилетия может достичь 100 миллиардов долларов.



Охад Коэн, глава Управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности, говорит, что экспорт в Индию составляет 3% от общего израильского экспорта, и что три израильских коммерческих представительства в Индии сосредоточены на израильских технологиях. Самый быстрый рост наблюдается в том, что Центральное бюро статистики называет "бизнес-услугами", то есть в экспорте программного обеспечения и передовых технологий. Коэн говорит, что переговоры по соглашению о свободной торговле с Индией ведутся уже некоторое время, но это лишь первоначальные пробные шаги, которые еще не переросли в полноценные переговоры.