



Третий трубопровод увеличит добычу газа на месторождении Левиафан

Энергетический консорциум построит третий подводный трубопровод для увеличения добычи природного газа на месторождении Левиафан у побережья Израиля.



Проект стоимостью 568 миллионов долларов объявлен партнерами NewMed Energy, Chevron Mediterranean Limited и Ratio Energies.



Третий подводный трубопровод будет проложен от месторождения до существующей производственной платформы, расположенной примерно в 10 километрах от израильского прибрежного поселка Дор.



Он увеличит производственную мощность примерно с 12 миллиардов кубометров в год до почти 14 миллиардов, первые поставки газа начнутся во второй половине 2025 года.



Морское газовое месторождение, крупнейшее в исключительной экономической зоне Израиля, расположено примерно в 120 км к западу от портового города Хайфа.



По данным американо-израильского консорциума, открытое в 2010 году месторождение содержит эксплуатационные ресурсы, которые оцениваются в 605 миллиардов кубометров природного газа.



Он поставляет газ на рынок Израиля, а также в Иорданию и Египет.



