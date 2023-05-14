



Третий раунд увольнений в Intel коснется Израиля

Производитель чипов Intel на прошлой неделе подтвердил, что будет проводить серию увольнений – третью за последний год – с целью сокращения расходов. В следующем месяце начнутся тысячи увольнений с упором на подразделение по производству микросхем для ПК, которое очень активно работает в Израиле.



Экономические показатели Intel сильно пострадали за последний год из-за резкого падения продаж ПК, задержек с запуском новых продуктов и растущей конкуренции на рынке процессоров для центров обработки данных и графических процессоров. Главный аналитик SemiAnalysis Дилан Патель прогнозирует, что Intel может сократить 20% своих сотрудников в центрах обработки данных, ИИ и клиентских вычислениях из-за необходимости сократить расходы на 10%.



Новый раунд увольнений может повлиять на деятельность компании в Израиле. В Client Computing Group работают тысячи сотрудников в центрах разработки в Хайфе, Иерусалиме и Петах-Тикве в Израиле. Intel Datacenter and AI Group (DCAI) также активна в Израиле, хотя и с более ограниченным присутствием. Среди прочего, через ИИ-чипы компании Habana Labs и коммуникационные чипы для центров обработки данных (IPU), в которой работает около 450 сотрудников в Израиле.



Intel сократила множество проектов, в том числе лабораторию охлаждения в Орегоне стоимостью 700 миллионов долларов, научно-исследовательский центр в Хайфе стоимостью 200 миллионов долларов, реорганизовала подразделение графических процессоров, отказалась от графического процессора Rialto Bridge, отложила выпуск чипа Falcon Shores и продала подразделение по проектированию центров обработки данных.



Увольнения такого масштаба беспрецедентны. Предложив своим сотрудникам добровольные пенсионные пакеты, компания начала увольнять несколько тысяч сотрудников по всему миру. Кроме того, генеральный директор сократил свою зарплату на 25%, а старшим менеджерам – на 5%.