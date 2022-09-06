Новости » Экономика
Трасс намерена выделить средства на заморозку счетов за электричество
06.09.2022 17:56 Алина Груднева

Трасс намерена выделить средства на заморозку счетов за электричество

Назначенная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс хочет выделить 130 млрд фунтов стерлингов на заморозку счетов за электричество.

 
Она уже подготовила меры, которые должны помочь в решении проблемы резкого роста цен на электричество и газ для потребителей.
 
Ожидается, что государство компенсирует населению часть расходов на электрику в течение ближайших полутора лет.
 
Программа зафиксирует потолок счетов за электроэнергию для среднестатистической семьи на уровне 1,971 тысячи фунтов стерлингов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы