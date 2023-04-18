



Транзит зерна будет возобновлен: Украина и Польша договорились

Транзит украинского продовольствия через территорию Польши будет возобновлен. Соответствующая договоренность достигнута между Украиной и Польшей.



Так, во вторник, 18 апреля, Польша и Украина возобновили переговоры по транзиту украинского продовольствия и зерна. В результате обсуждений странам удалось достичь договоренностей о транзите украинского зерна через Польшу, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.



"По результатам переговоров принято решение, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 21 апреля, на пятницу, 22 апреля, текущего года", – подтвердила министр экономики Украины Юлия Свириденко.



Она уточнила, что сейчас правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.



При этом, как рассказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, его стране удалось разработать механизмы, чтобы во время транзита зерно не оставалось в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.



"Перевозки украинского зерна через Польшу будут опломбированы электронными пломбами с GPS", – добавил министр.



Ранее Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения.



В результате этого Украина заявила, что поставки ее урожая через "зерновой коридор" приостановлены. В соответствии с соглашением, заключенным в прошлом году для обеспечения движения украинского зерна, совместный координационный центр в Стамбуле состоит из представителей Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций, которые проверяют суда, направляющиеся в три украинских порта и из них.

"В понедельник никаких проверок не проводилось, в чем Киев обвинил препятствование со стороны России, а во вторник министерство инфраструктуры Украины заявило, что деятельность по-прежнему приостановлена", - написало издание Bloomberg. При этом последнее нарушение морских перевозок произошло одновременно с тем, что Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт некоторых сельскохозяйственных грузов, что поставило под угрозу ключевой альтернативный маршрут на экспортные рынки.

"Автомобили стоят на границе с Европой, застряли, так как другая сторона их не принимает. Русские не выходят на инспекции в Стамбул, все лодки стоят на месте", - сказала в интервью операционный директор украинского производителя зерна "Агротрейд" Елена Ворона.

Инспекции судов также были ненадолго приостановлены на прошлой неделе, и Москва заявила, что может отказаться от этой инициативы, если к середине мая ее проблемы с собственным зерном и удобрениями не будут решены. Эта угроза подчеркивает неопределенность в отношении экспортной сделки, которая сыграла решающую роль в снижении мировых цен на продукты питания, которые значительно повысились после вторжения России в Украину.

"Россия по-прежнему отказывается следовать плану украинских портов и навязывает украинским портам свой собственный план, что неприемлемо", - пишет издание, ссылаясь на министерство инфраструктуры Украины.

Напомним, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрено вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

Однако работа совместного координационного центра неоднократно подрывалась российской стороной.