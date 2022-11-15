



"Транснефть": Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию

Власти Украины уведомили российскую компанию «Транснефть», что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передают росСМИ.



«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», - заявил господин Демин.



Венгерская MOL сообщила, что следит за ситуацией на Дружбе, а премьер Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.



Украина официально ничего по этому поводу пока не заявляла.