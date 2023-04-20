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Транснациональный производитель сельхозтехники уходит из РФ
20.04.2023 12:46 Алина Груднева

Транснациональный производитель сельхозтехники уходит из РФ

Производитель сельхозтехники CNH Industrial решил присоединиться к санкциям и продать свои активы в России.

Ему принадлежат компании Case и New Holland.
 
Стоимость российских активов производителя оцениваются в 60 млн долларов. В его собственности - производственные объекты по изготовлению строительного и сельхозоборудования, а также склад с запчастями.

В настоящее время неизвестно, кто покупает активы транснациональной корпорации. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте прошлого года.
 

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