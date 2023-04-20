



Транснациональный производитель сельхозтехники уходит из РФ

Производитель сельхозтехники CNH Industrial решил присоединиться к санкциям и продать свои активы в России.



Ему принадлежат компании Case и New Holland.



Стоимость российских активов производителя оцениваются в 60 млн долларов. В его собственности - производственные объекты по изготовлению строительного и сельхозоборудования, а также склад с запчастями.



В настоящее время неизвестно, кто покупает активы транснациональной корпорации. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте прошлого года.

