



Трансевразийская магистраль: Китай идет на запад в обход России

Китай, Узбекистан и Кыргызстан продолжают разработку и внедрение строительства железной дороги в обход России, подписан документ о следующих этапах. В частности, начат этап строительства дорожно-железнодорожного проекта Трансевразийской магистрали. Пока проект железной дороги есть только на бумаге. Сколько времени уйдет на строительство, станет известно не позднее 1 июня 2023 года.



Об этом рассказал на саммите Китай-Центральная Азия президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Он отметил, что этот проект имеет стратегическое значение для доступа к Европе, Ближнему Востоку и Южной Азии. Построить планируют автомобильную и железнодорожную магистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан.



Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан охватит общую протяженность 523 километра. Железная дорога протянется на 213 километров в Китае, затем 260 километров в Кыргызстане, включая около 90 тоннелей, и 50 километров в Узбекистане. Есть проекты расширения стальной дороги и на другие страны.



В свете войны России в Украине вырос спрос на грузовые маршруты в обход России, что привело к оживлению интереса к вопросу. Развитие инфраструктуры вкладывается в китайскую доктрину в Центральной Азии "Один пояс, один путь" – инициативу совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути в Казахстане.