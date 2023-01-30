



Toyota подтвердила титул самого продаваемого автомобильного бренда в мире

По информации компании, Toyota Motor Corp продала 10,5 миллионов автомобилей в 2022 году, защитив свой титул самого продаваемого автопроизводителя в мире третий год подряд.



Мировые продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%, поскольку рекордные зарубежные продажи в 8,6 миллионов автомобилей помогли компенсировать падение на внутреннем рынке на 9,6% до 1,9 миллионов.



Конкурент Volkswagen Group, занимающий второе место, ранее в этом месяце сообщил о самых низких продажах за более чем десятилетие, 8,3 миллионов автомобилей, поскольку блокировки COVID-19 в Китае и война в Украине перевернули цепочки поставок.



Несмотря на то, что некоторые ограничения на поставку чипов остались и для Toyota, японский автопроизводитель заявил о росте спроса в Азии, а увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.



Toyota в ноябре пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год до конца марта до 9,2 миллионов автомобилей с 9,7 миллионов.