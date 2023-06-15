



Toyota планирует выпуск электромобилей с запасом хода в 1000 км через три года

Японский автопроизводитель Toyota скептически относится к быстрому и массовому переходу на электромобили, но не может позволить себе отставание в этой сфере, поэтому активно работает над технологиями для электрокаров. Одним из результатов такой работы является инновационная аккумуляторная батарея, которая позволит выпустить электромобиль с запасом хода в 1000 км на одном заряде уже в ближайшие 3 года.



Долгое время Toyota сосредотачивалась на развитии сектора гибридных автомобилей, но с недавней сменой генерального директора компании произошло заметное продвижение вперед в разработке электрокаров. Компания подтвердила, что к 2026 году планирует выпустить более долговечную, энергоемкую никель-кобальт-марганцево-литий-ионную батарею с запасом хода в 1000 километров и возможностью зарядки за 20 минут. Этими батареями NCM будут оснащаться мощные транспортные средства или роскошные модели премиум-класса.



Также Toyota ускоряет разработку твердотельных аккумуляторов после "технологического прорыва" в их долговечности и продвигается с планами по конечному производству электромобилей с запасом хода в 1500 километров. Твердотельные батареи используют жесткий электролит, а не жидкий, как в современных литий-ионных блоках. Соответственно, они имеют гораздо большую плотность энергии, чем батареи текущего поколения. Их введение в эксплуатацию означает, что производители смогут резко увеличить запас хода электрифицированных транспортных средств без увеличения их размера или веса.



Toyota заявила в недавнем обновлении стратегии, что она разрабатывает метод массового производства своих твердотельных элементов, планируя запуск между 2027 и 2028 годами.