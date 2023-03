Toyota начала выпуск электромобиля стоимостью менее $30 000

Разработка Toyota BZ3 началась в 2020 году, а три года спустя на заводе FAW-Toyota New Energy в Китае стартовало серийное производство модели. Седан Toyota BZ3 – еще одна электрическая модель бренда. Он позиционируется как альтернатива Toyota Camry. Габариты модели 4725 х 1835 х 1475 мм. Размер колесной базы – 2880 мм. Снаряженная масса – 1835 кг.



Экстерьер BZ3 разработан в той же стилистике, что и электрический кроссовер Toyota bZ4X. У него ярко выраженный нос с тонкой диодной полосой между фарами, аркообразная крыша, высокая оконная линия и массивные черные бамперы. Задняя оптика решена аналогично передней.



Интерьер седана отличается от всех остальных моделей Toyota. У него "квадратный" руль и двухэтажная передняя панель разделена по горизонтали декоративной вставкой. Цифровая приборная панель установлена практически у лобового стекла. Вертикальный 12,3-дюймовый центральный дисплей стоит отдельно. Он поддерживает голосовое управление и ряд других современных технологий.



Двигатель, электрическую систему управления и аккумулятор для BZ3 поставляет китайская компания BYD. Седан оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами максимальной мощностью 245 л. и максимальным крутящим моментом, 303 Нм. Емкость тяговой батареи 49,92 и 65,28 кВт/ч. Запас хода – 517 и 616 км соответственно.



Прием предварительных заказов на Toyota BZ3 уже объявлен. Ценник колеблется от 27400 до 31800 долларов. Снабжение новинки на рынок начнется в ближайшее время.

