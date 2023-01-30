



TotalEnergies: Добыча на ливанском “Блоке 9” начнется в третьем квартале

TotalEnergies стремится начать работы на ливанском морском “Блоке 9” “как можно скорее”, при этом оценки начнутся в начале следующего месяца, а бурение скважин начнется в третьем квартале 2023 года, заявил в воскресенье ее генеральный директор Патрик Пуянн. Он выступил на совместной пресс-конференции в Бейруте после подписания трехстороннего соглашения о консорциуме с QatarEnergy и Eni по разведке нефти и газа в двух морских блоках у побережья Ливана, известных как “Блоки 4 и 9”.



Ливан надеется, что открытие месторождений поможет ему преодолеть разрушительный экономический кризис, который привел к обвалу местной валюты на 97% ее стоимости, подорвал валютные резервы страны и вызвал постоянные отключения электроэнергии в городах.



Пуянн сообщил, что судно прибудет в ливанские воды 6 февраля для проведения экологических исследований в блоке 9, а “начало бурения планируется в третьем квартале года”.



Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци считает, что разведка откроет “большие возможности” для Ливана, поскольку мир столкнулся с серьезной нехваткой газа. Пуянн и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, также генеральный директор QatarEnergy, заявили, что обсуждают возможную координацию в области возобновляемых источников энергии в Ливане.



В ходе первого лицензионного раунда в Ливане в 2017 году консорциум TotalEnergies, Eni и российского “Новатека” выиграл тендеры на разведку.

“Новатек” вышел в сентябре 2022 года, оставив свою долю в руках правительства Ливана. В следующем месяце Ливан и Израиль при посредничестве Соединенных Штатов договорились о демаркации их спорной морской границы.



"Блок 9" находится рядом с недавно очерченной границей с Израилем. Согласно соглашению, если на месторождении, простирающемся к югу от этой границы, будут сделаны открытия, они также будут разрабатываться консорциумом от имени Ливана, но с установленной для Израиля системой роялти.

Total и Израиль договорились об отдельной сделке для любых доходов, полученных от этого.



Пуянн сказал, что соглашение о морской границе положило конец “тупиковой ситуации”, в которой находятся разведочные работы на "Блоке 9".