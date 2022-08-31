



Цунами цен: жилье в Тель-Авиве уже на 60% дороже, чем в Рамат-Гане

Разрыв между ценами на жилье в Тель-Авиве и в соседних городах бьет все рекорды.



Как сообщает Globes, в 2017 году цена четырехкомнатной квартиры в Тель-Авиве была на 40% выше, чем цена аналогичной квартиры в соседнем Рамат-Гане. В начале 2020 года соотношение было примерно таким же. Сегодня разрыв составляет более 60%.



Разрыв стал настолько большим, что специалистам по недвижимости трудно найти рациональное объяснение.



Издание отмечает, что разрыв в ценах увеличился после начала пандемии коронавируса.



В то время как разрыв между ценами на жилье в Тель-Авиве и соседних городах увеличился, разрыв в стоимости арендной платы остается стабильным. По данным Центрального статистического бюро, среднемесячная арендная плата за четырехкомнатную квартиру в Тель-Авиве составляет 7 368 шекелей. Для сравнения: 5725 шекелей в Рамат-Гане, 4730 шекелей в Ришон-ле-Ционе, 4404 шекеля в Петах-Тикве, 4803 шекеля в Холоне и 4597 шекелей в Бат-Яме. То есть арендная плата в Тель-Авиве примерно на 30% выше, чем в Рамат-Гане, и почти на 70% выше, чем в Петах-Тикве.



Однако, высокие темпы роста цен на продающиеся квартиры по сравнению с ростом арендной платы привели в последние годы к существенному падению доходов от аренды для инвесторов-покупателей.