



Торговый центр Ofer Ramat Aviv завершил первый этап капитального ремонта

Торговый центр Ofer Ramat Aviv, входящий в группу Ofer Malls, принадлежащую Melisron, завершил первый этап процесса реконструкции с общим объемом инвестиций около 40 миллионов шекелей. Были заменены полы, потолки, перила и другие системы. Также были внесены изменения в ассортимент магазинов и открыто четыре новых магазина международных брендов – Zara, Mango, Lululemon и Alo Yoga. Общие инвестиции в открытие новых магазинов оцениваются в десятки миллионов шекелей.



Помимо открытия новых магазинов, ТРЦ находится в стадии расширения и строительства третьего этажа, на который будет перенесен комплекс быстрого питания, а на его место добавятся новые и уникальные магазины и бренды на втором этаже торгового центра.



Ожидается, что строительные работы на третьем этаже будут завершены во второй половине 2024 года. Общие затраты Melisron на улучшение видимости торгового центра, добавление третьего этажа и открытие новых магазинов составляют примерно 120 миллионов шекелей.



По словам Омера Огольника, вице-президента торгового и операционного управления Ofer Malls, “Ofer Ramat Aviv Mall – это уникальный торговый центр, предлагающий самое высокое качество развлечений и покупок в стране”.