



Торговля между ОАЭ и Израилем выросла на 117%

В первой половине 2022 года двусторонняя торговля между Израилем и ОАЭ увеличилась на 117% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.



Такое заявление сделал посол Израиля в ОАЭ Амир Хайек, сообщает Trade Arabia.



Посол рассказал, что двусторонний товарооборот на сумму 560 миллионов долларов за первые шесть месяцев 2021 года вырос до 1,214 миллиарда долларов в первой половине 2022 года, увеличившись на 117%.



Израильский дипломат также предсказал, что ОАЭ войдут в десятку крупнейших торговых партнеров Израиля в ближайшие два-три года.



