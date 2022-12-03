



Торговля алмазами между Израилем и ОАЭ процветает

Торговля алмазами между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами процветает и достигает новых высот.



Израильская алмазная биржа (IDE) и Дубайская алмазная биржа (DDE) подписали соглашение о сотрудничестве подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2020 году, через два дня после подписания Соглашений Авраама.



Документ обязал IDE и DDE открыть офисы в штаб-квартирах друг друга и продвигать двустороннюю торговлю и совместные проекты, сообщает Ynet.



Отмечается, что бизнесмены обеих стран были связаны торговлей драгоценными камнями еще до подписания официальных соглашений. После подписания Соглашений Авраама связи между алмазной промышленностью Израиля и ОАЭ быстро расширились.



В 2021 году Израиль экспортировал необработанных алмазов в ОАЭ на сумму 188 миллионов долларов, и эта цифра вырастет, поскольку страны подписали соглашение о свободной торговле.