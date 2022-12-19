



Торговая палата в Совете по электроэнергии: Пусть платит государство

Совет по электроэнергии соберется сегодня, чтобы окончательно утвердить размер повышения тарифа на электроэнергию. В конце ноября Совет рекомендовал повысить тариф на 8,2%, оставив месяц на обсуждение общественности. Напомним, что это будет уже второе повышение за последние четыре месяца – летом тарифы подняли на 8,6%.



В прошлый раз после обсуждения Совет уменьшил повышение тарифа на 1%. Каждая доля процента имеет огромное значение – рост тарифа приведет не только к увеличению расходов семей на свет и обогрев, а и к повышению цен практически на всё.



С начала года тариф поднялся на 12%. Главная причина этого – мировой кризис в отрасли, начавшийся в результате войны в Украине.



Новое повышение тарифа должно компенсировать расходы на дорожающий уголь еще в размере 2,1 миллиарда шекелей. Консалтинговая фирма BDO пришла к выводу, что перевод угольных энергоблоков на газ сэкономил бы хозяйству 4 миллиарда шекелей, что составляет 15% стоимости производства электроэнергии.



Израильская Торговая палата послала Совету по электроэнергии рекомендацию использовать “Фонд счастья” и концессионные поступления от газовых месторождений для покрытия дополнительных расходов на энергоносители и не повышать тарифы в начале 2023 года.



Представители Торговой палаты настаивают на том, что “за хаос в энергетической отрасли и плохую работу министерства энергетики должно расплачиваться государство, а не налогоплательщики”.



Председатель Торговой палаты Уриэль Лин констатирует, что повышение тарифа прибавит к платежке за свет еще 800 шекелей, и нет никакой причины, чтобы граждане расплачивались за провалы в работе всех последних правительств и Электрической компании.