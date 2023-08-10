



Топ-10 лидеров по падению экономики – отчет МВФ

Международный валютный фонд МВФ подготовил ежегодный отчет World Economic Outlook 2023 о состоянии ВВП разных стран мира. Ожидается, что общий уровень ВВП в мире вырастет, однако есть несколько стран, которым МВФ прогнозирует сокращение внутреннего валового продукта. Об этом пишет Comments.



Согласно отчету, уменьшение ВВП ожидается для 29 стран на общую сумму в 500 млрд долларов. Ожидается, что лидером по сокращению экономики станет Россия, которая потеряет к концу 2023 года 150 млрд долларов по сравнению с показателями в прошлом году. Это составляет около трети общего спада экономик 29 стран.



Таким образом, по прогнозам МФВ, Российская Федерация будет иметь в конце 2023 года ВВП 2,06 трлн долларов.



После России, на втором месте по сокращению внутреннего валового продукта идет Египет – 88 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Канада – с 50 млрд.

В топ 10 наибольших потерь ВВП за 2023 год также попали Саудовская Аравия, Бангладеш, Норвегия, Кувейт, Оман, Колумбия и ОАЭ.