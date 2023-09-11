



Только треть семей в Израиле может приобрести квартиру по 30-летней ипотеке



Ежемесячный платеж по 30-летней ипотеке на покупку квартиры составлял в первом квартале 2022 года 5 335 шекелей и вырос до 6 623 шекелей.



Дорон Сайяг, директор по жилищным индексам центрального бюро статистики заявил: "Сложность приобретения квартиры в нынешних условиях, как ожидается, станет существенным фактором снижения спроса на квартиры и, таким образом, может охладить рынок жилья".



В то время как цены на квартиры падают, а арендная плата продолжает расти, население стоит перед дилеммой: ему необходимо выбрать одну из двух альтернатив, а поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам все еще высоки, купить квартиру в Израиле становится затруднительно.



По данным центрального бюро статистики, ситуация сложная: в Иерусалимском округе только 18,8% проживающих в нем семей могут приобрести квартиру по средней цене, в Тель-Авиве - только 20,9%, а в Центральном округе - 34,2%. В Хайфском округе - 43,8%, в Южном - 53,2%, а в Северном - 53,3%.