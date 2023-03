Только чуть поменьше: Китайцы ”слизали” Toyota Land Cruiser 300 – фото

В Китае построили миниатюрный "внедорожник" очень похожий на Toyota Land Cruiser 300. При этом автомобиль не имеет никакого отношения к японскому оригиналу.



Модель получила название Kuluze, о чем свидетельствует надпись на задней двери. Копия оборудована похожей на Land Cruiser 300 переднюю оптику со светодиодными ходовыми огнями, а также схожую решетку радиатора с характерными серебристыми горизонтальными планками.



Кроме того, у автомобиля при относительно небольших колесах достаточно большой клиренс. В задней части китайского “Крузака” находятся идентичные оригинальному внедорожнику фонари, а также фальш-патрубки выхлопной системы.

Chinese Company Made Copy of Land Cruiser LC300



KULUZE, a Chinese company, has copied the façade of the Toyota Land Cruiser LC300 and used it on a compact SUV



It was almost always certain that the Chinese would copy the mighty Toyota Land Cruiser LC300.

© Cars Secrets pic.twitter.com/RCi5XBmspz