



"Точка невозврата". Израильские олигархи угрожают остановить экономику

Угроза крупных компаний остановить экономику, если правительство продвинет законодательство о правовой реформе "до точки невозврата", может ударить по интересам каждого израильтянина. Чтобы избежать этого шага - правительство должно “начать переговоры”, сообщает портал walla. В противном случае ожидаемый ущерб для израильской экономики будет драматическим, предупреждают израильские монополисты и олигархи.



Руководители крупнейших компаний Израиля выступили с угрозой “драматических акций” в среду, 19 июля, если закон об ограничении оснований разумности будет продвигаться до "точки невозврата". Среди компаний, угрожающих забастовкой: Fox Network, Azrieli Group, Big Group, Шуферсаль, Тнува, Дисконт, Мизрахи, Апоалим, Исракард, ICC и другие. Компания "Суперфарм", несмотря на участие в бизнес-форуме, заявила, что пока не намерена присоединяться к забастовке.



Во вторник бизнес-форум, в который входят 75 руководителей высшего звена, объявил, что если правовая реформа дойдет до "точки невозврата в одностороннем порядке" - они остановят экономику. "Одностороннее законодательство приведет к огромному ущербу для израильской экономики, расформирует Народную армию, нанесет ущерб национальной устойчивости государства Израиль и приведет к необратимому расколу в народе", - написали бизнес-лидеры в своем заявлении, добавив, что если реформа будет продолжена - форум "предпримет против этого любые действия в рамках закона".